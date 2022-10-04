Olay, öğle saatlerinde 1'inci Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatısında baca tamiri yapmaya başlayan Taner Bozkuş, elektrik akımına kapıldı. Bulunduğu yere yığılan Bozkuş'u görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye erleri, yaralı Bozkuş'u, çatıdan indirip sağlık ekiplerine teslim etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Bozkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Baca tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi, itfaiye merdiveniyle indirildi - Son Dakika

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