Son dakika haberleri... Baca tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi, itfaiye merdiveniyle indirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Baca tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi, itfaiye merdiveniyle indirildi

04.10.2022 17:02
Son dakika haberleri... Baca tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi, itfaiye merdiveniyle indirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre MALATYA'da, tekstil fabrikasının baca tamirini yaparken elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi Taner Bozkuş, iftaiye merdiveni ile indirilerek hastaneye götürüldü.

MALATYA'da, tekstil fabrikasının baca tamirini yaparken elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi Taner Bozkuş, iftaiye merdiveni ile indirilerek hastaneye götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatısında baca tamiri yapmaya başlayan Taner Bozkuş, elektrik akımına kapıldı. Bulunduğu yere yığılan Bozkuş'u görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye erleri, yaralı Bozkuş'u, çatıdan indirip sağlık ekiplerine teslim etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bozkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Baca tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi, itfaiye merdiveniyle indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Baca tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi, itfaiye merdiveniyle indirildi - Son Dakika
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