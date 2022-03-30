Son dakika haberleri... BACADA BAŞLAYAN YANGIN ÇATIYI YAKTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... BACADA BAŞLAYAN YANGIN ÇATIYI YAKTI

30.03.2022 13:37

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bacada başlayan yangın çatının tamamını sardı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bacada başlayan yangın çatının tamamını sardı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binada yaşayan 2 kişi panikleyerek fenalaştı.

Öğle saatlerinden Gebze Yavuz Selim Mahallesi 408. Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Bacada başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamını kapladı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında panikleyen bina sakinlerinden Elmas Karaman ve Melike Karaman fenalaştı. Kadınlara ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... BACADA BAŞLAYAN YANGIN ÇATIYI YAKTI
Son dakika haberleri... BACADA BAŞLAYAN YANGIN ÇATIYI YAKTI
Son dakika haberleri... BACADA BAŞLAYAN YANGIN ÇATIYI YAKTI

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Karaman, İtfaiye, Yangın, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BACADA BAŞLAYAN YANGIN ÇATIYI YAKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... BACADA BAŞLAYAN YANGIN ÇATIYI YAKTI - Son Dakika
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