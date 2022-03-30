Son dakika haberleri... BACADA BAŞLAYAN YANGIN ÇATIYI YAKTI - Son Dakika

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bacada başlayan yangın çatının tamamını sardı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binada yaşayan 2 kişi panikleyerek fenalaştı.

Öğle saatlerinden Gebze Yavuz Selim Mahallesi 408. Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Bacada başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamını kapladı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında panikleyen bina sakinlerinden Elmas Karaman ve Melike Karaman fenalaştı. Kadınlara ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.