Bursa'da polise silah çeken suç makinesi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da polise silah çeken suç makinesi tutuklandı

Bursa'da metruk bir depoda uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı.

Bursa'da polise silah çeken suç makinesi tutuklandı, System.String[]

Bursa'da metruk bir depoda uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Polise silah çektiği sırada bacağından vurularak etkisiz hale getirilen ve 33 suç kaydı bulunan Yunus Kartal (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazartesi günü akşam 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi üzerine Yunus Kartal., E.Ş., T.B. ve E.K.'yı takibe aldı.Yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin Esenevler Mahallesi Esin sokak üzerindeki metruk bir bina içerisinde olduğunu tespit etti.

Polise silah doğrultan şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Binanın etrafını çeviren ekipler, depoya baskın yaptı. Polislerin geldiğini fark eden Yunus Kartal., belindeki silahı çıkarıp polislere doğru ateş etmek isterken bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yunus Kartal, E.Ş., T.B. ve E.K., uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suç üstü yakalanarak, gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle metruk depo ve çevresinde geniş çaplı arama yapıldı. Aramalarda, depo içerisinde ve depoya yakın boş bir arazide 5 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, 1 adet pompalı tüfek, çalıntı olduğundan şüphelenilen 22 kol saati, 7 cep telefonu ve çok sayıda tespih ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Yunus Kartal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş., T.B. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yunus Kartal'ın emniyet ve savcılıkta yapılan sorgulamalarında gasp, adam yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere 33 suç kaydı olduğu öğrenildi. - BURSA

Uyuşturucu Madde Ticareti, Çatışma, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da polise silah çeken suç makinesi tutuklandı - Son Dakika

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