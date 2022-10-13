Son dakika haberi | BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanığın davasında tanık dinlenecek - Son Dakika
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Son dakika haberi | BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanığın davasında tanık dinlenecek

13.10.2022 15:44

Son dakika haberler: BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanığın davasında tanık dinlenecek BAE için çalıştığı öne sürülen ve Sakarya'da yakalanıp tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Ürdün vatandaşının yargılanmasına devam edildi.

BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanığın davasında tanık dinlenecek

SAKARYA - BAE için çalıştığı öne sürülen ve Sakarya'da yakalanıp tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Ürdün vatandaşının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti dosyada yer alan tanığın dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Birleşik Arap Emirlikleri için 'siyasal veya askeri casusluk' ve 'gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçları yaptığı iddiasıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Ahmet Mahmoud Ayesh Al Astal, MİT ve emniyet güçleri tarafından yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklandı. 28 Ekim 2021 tarihindeki duruşmasında ev hepsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla sanığın tahliyesine karar verilmişti. Hazırlanan iddianamede 'gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan müebbet hapis, 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sanık, bugün Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık ve avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada eski zabıtların okunması ve celse arasında gelen dosyaların duruşma tutanağına geçirilmesinin ardından sanık ve avukatlarına söz verildi. Sanık Al Astal ve avukatları daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek dosyada yer alan tanığın dinlenilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise tanığın dinlenilmesi için müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 5 Ocak 2023 tarihine erteledi.

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Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Sakarya, Ürdün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanığın davasında tanık dinlenecek - Son Dakika

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