Son dakika haberleri: BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş, ABD ve İsrailli yetkilileri karşıladı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Tel Aviv'den direkt Abu Dabi'ye gelen ABD ve İsrailli yetkilileri Abu Dabi Havalimanı'nda karşıladı.

ABD'nin BAE Büyükelçilik Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta, Gargaş'ın havalimanında İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??Robert O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile diğer heyettekileri karşıladığı görülüyor.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak heyeti taşıyan İsrail hava yolları El Al'a ait yolcu uçağı, bugün Tel Aviv'den havalandıktan sonra Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Abu Dabi'ye ulaşmıştı.

ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.