Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'deki ilk Büyükelçisi Muhammed Mahmoud Al Khajah, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un önünde yemin ederek göreve başladı.

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kabine, 24 Ocak'ta İsrail'in başkenti Tel Aviv'de büyükelçilik açılmasını onaylamıştı. BAE'nin ilk İsrail Büyükelçisi Muhammed Mahmoud Al Khajah, başkent Abu Dabi'deki El Watan Sarayında BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un önünde yemin ederek resmen göreve başladı.

İSRAİL'DE ABU DABİ'DE BÜYÜKELÇİLİK AÇMIŞTI

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, büyükelçilik binasının ana konumunda devam eden hazırlıklar tamamlanana kadar, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de geçici bir büyükelçilik binasının kurulduğu ifade edilmiş, Eitan Na'eh ise BAE'ye Büyükelçi olarak atandığı belirtilmişti.

Öte yandan, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" imzalanmış, BAE kabinesi ise normalleşme anlaşmasını geçtiğimiz sene 19 Eylül'de onaylamıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)