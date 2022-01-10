Bağcılar'da cinsel performans arttırıcı birçok ürünün kaçak üretildiği imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınar Mahallesi'nde bir imalathanede cinsel performans arttırıcı birçok ürünün üretildiği ve depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İmalathaneye düzenlenen baskında, hammadeleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve sağlıksız koşullarda üretimi yapılan çok miktarda ürün ve hammadde ele geçirdi.

Operasyonda H.D. ve E.Y. gözaltına alındı.