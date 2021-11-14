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Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'nde dün akşam 17.30 sıralarında yaşanan olayda Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar ve akrabaları Polat Dündar saldırganların kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde galeriye gelen saldırganlar birbiri ardında ateş açarak olay yerinden kaçıyor.

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