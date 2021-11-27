Son dakika haberleri! Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 773 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederken, yangını kısa sürede söndürdü. Yangını soğutma çalışmaları sürerken, çatıdan bir parça koparak yere düştü. Moloz parçaları yerlere saçılırken, polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangın çatıda hasara yol açtı.