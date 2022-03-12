Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN; PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN; PATLAMA ANI KAMERADA

12.03.2022 09:38

Son dakika haberine göre BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN; PATLAMA ANI KAMERADAHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) 'BAĞCILAR'da binanın çatı katında çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi.

BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN; PATLAMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) 'BAĞCILAR'da binanın çatı katında çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında yaşanan patlama anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1208 sokaktaki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği sırada çatı katında patlama meydana geldi. LPG tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlama anı sokak sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN; PATLAMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN; PATLAMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN; PATLAMA ANI KAMERADA

YORUMLAR
500
Az daha canlarından oluyorlardı! Kağıt deposunda ısınmak için kağıt yaktılar ve olanlar oldu! Az daha canlarından oluyorlardı! Kağıt deposunda ısınmak için kağıt yaktılar ve olanlar oldu! Son dakika haber! Bağcılar'da çatı katında yangın; patlama anı kamerada Son dakika haber! Bağcılar'da çatı katında yangın; patlama anı kamerada Türkiye'nin ilk organik portakal yağı ile lezzetlendirilmiş balık yağı Vitago Kids satışta Türkiye'nin ilk organik portakal yağı ile lezzetlendirilmiş balık yağı Vitago Kids satışta

Bağcılar, Patlama, Yangın, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN; PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Restoranı için kağıt bardak yaptırdı! Kargodan almaya giderken hayatını şokunu yaşadı
09:35 Az daha canlarından oluyorlardı! Kağıt deposunda ısınmak için kağıt yaktılar ve olanlar oldu!
22:33 Burası bombalanan Mariupol! Bu caminin bodrumunda 34'ü çocuk 86 Türk günlerdir mahsur! Çıkamıyorlar
09:20 Zelenski, belediye başkanının kaçırılmasını doğruladı ve Rus annelere seslendi: Oğullarınızı savaşa göndermeyin!
09:01 Savaşın 17. günü: Ukrayna, Kiev yakınlarında konuşlanan Rus tanklarını yok etti
08:59 Lolipop beğenildi mi, beğenilmedi mi? Gülşen'in yeni klibi konusunda kafalar karışık
08:56 Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi
08:38 Her yerde aranıyordu! 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu! Hem de direksiyon başında
08:30 İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak
08:21 Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 09:47:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA YANGIN; PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement