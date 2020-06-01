Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLARDAN DOUBLE EKRAN ÇALAN 2 KARDEŞ KAMERADA - Son Dakika

Bağcılar'da 6 hafif ticari araçtan hırsızlık yapan şüpheliler polis ekiplerinin 25 işyerinin güvenlik kamerasını incelemesiyle tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin kardeş olduğu belirlenirken, Bağcılar'da hırsızlık yapmak için otomobil ile gezdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da 6 farklı kişinin 20 Mayıs günü hafif ticari araçlarındaki double ekran olarak bilinen cihazlarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis, cihazların çalındığı adreslerin çevresindeki 25 işyerinin güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemelerde 2 şüphelinin otomobil ile gezerek 20 Mayıs günü sabaha karşı saat 04.00 ile 07.00 saatleri arasında 6 farklı araçtan hırsızlık yaptığını belirledi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden polis, şüphelilerin Muhammer K. (42) ve kardeşi Mümtaz K. (40) olduğunu belirledi. Şüpheliler cumartesi günü Bağcılar Merkez Mahallesinde yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından otodan hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mümtaz K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Muhammer K. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelilerin beyaz bir otomobil ile dolaştıkları, birisinin otomobilden inerek hafif ticari araçlardaki cihazları çalmaya gittiği diğerinin ise araç ile birlikte sokak başında onu beklediği görülüyor.