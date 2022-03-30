Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
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Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

30.03.2022 12:30
Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

BAĞCILAR'da kocası Ramazan Onat tarafından silahla vurulan Gülşen Onat'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

BAĞCILAR'da kocası Ramazan Onat tarafından silahla vurulan Gülşen Onat'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Onat, komşusu olduğu belirtilen Ahmet Kadir Çakır'ı henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurdu. Evine gelen Ramazan Onat, evde de 7 yaşındaki çocuğunun annesi eşini Gülşen Onat'ı da silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. 3 kişinin cenazeleri, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gülşen Onat'ın cenazesi Tekirdağ'a götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yakınları cinayetlerin sebebini bilmediklerini söyledi. Gülşen Onat'ın teyzesi Azme Müstaklı, "Ben olayın nasıl olduğunu bilmiyorum komşusundan öğrendim, Tekirdağ'dan kalktım geldim. Biz geldiğimizde her şey bitmişti. Bir şey görmedik eve bile girmedik. Yasak aşk olduğuna dair bir şey duymadık görmedik" dedi.


Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
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