Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN BAGAJ KAPISINDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN BAGAJ KAPISINDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

05.04.2022 09:52

Son dakika haberi... ?BAĞCILAR'da seyir halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerine uzanıp yolculuk yapan bir kişinin o anları cep telefonuyla kaydedildi.

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BAĞCILAR'da seyir halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerine uzanıp yolculuk yapan bir kişinin o anları cep telefonuyla kaydedildi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yolculuğuna devam eden kişinin tehlikeli yolculuğunun sebebi öğrenilemedi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Esenler istikametinde giden 34 UTL 42 plakalı otomobilin bagaj kapısı üzerinde uzanarak yolculuk yapan bir kişi, arkalarından gelen sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüyü çeken sürücü ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yolculuğuna devam eden kişinin neden otomobilin o kısmında yolculuk yaptığı anlaşılamadı.

Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN BAGAJ KAPISINDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN BAGAJ KAPISINDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN BAGAJ KAPISINDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

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Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada Temizlik işçisi çöpte altın buldu! Sahibine teslim ederken söylediği sözler ise yürekleri ısıttı Temizlik işçisi çöpte altın buldu! Sahibine teslim ederken söylediği sözler ise yürekleri ısıttı

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN BAGAJ KAPISINDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika


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