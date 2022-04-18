BAĞCILAR'DA SİGARA İMALATHANESİNE BASKIN 4 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA SİGARA İMALATHANESİNE BASKIN 4 GÖZALTI

18.04.2022 14:54

Bağcılar'da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapılan imalathaneye operasyon düzenledi.

Bağcılar'da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapılan imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar Yenigün Mahallesi'de kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri inceleme başlattı. 15 Nisan'da operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu adreste bulunan E.Ö., A.G., M.A. ve R.Ç. gözaltına aldı. Yapılan aramalarda yaklaşık değeri 750 bin lira olduğu tahmin edilen 2 adet sigara sarma makinası, 3 adet hava kompresörü, 22 kutu içerisinde 220 bin adet boş makaron, 236 kilo kıyılmış halde tütün, 16 kutu içerisinde 160 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

BAĞCILAR'DA SİGARA İMALATHANESİNE BASKIN 4 GÖZALTI
BAĞCILAR'DA SİGARA İMALATHANESİNE BASKIN 4 GÖZALTI
BAĞCILAR'DA SİGARA İMALATHANESİNE BASKIN 4 GÖZALTI
BAĞCILAR'DA SİGARA İMALATHANESİNE BASKIN 4 GÖZALTI

YORUMLAR
500
GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI GAZİANTEP'TE 26 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 23 GÖZALTI Bursa'da kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı Bursa'da kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA SİGARA İMALATHANESİNE BASKIN 4 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
15:03 Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Bu kan grubundakiler koronayı daha şiddetli geçiriyor
15:02 Çorlu belediyesinde grev krizi! Sendika ile anlaşma sağlanamazsa işçiler grev yapacak
14:59 Galatasaray'da bir devir bitiyor! Avrupa'dan teklif getiren Marcao ve Kerem'le yollar ayrılıyor
14:59 MİT'ten Suriye'de operasyon! DEAŞ üyesi 2 kişi yakalanıp Türkiye'ye getirildi
14:58 Zelenski hiç böyle görülmedi! Yayınladığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi
14:53 Türkiye'nin demir adamı 73 yaşındaki Ali Bıdı, 24 saatte 2 birincilik aldı
14:44 İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın?
14:38 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak?
14:35 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu?
14:33 Ece Ronay dekolteli hamilelik pozunu eleştiren takipçine isim taktı: Ergenus!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 15:15:53. #1.13#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA SİGARA İMALATHANESİNE BASKIN 4 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement