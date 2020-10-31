Son dakika haber: Bağcılar'da yangın paniği - Son Dakika

Bağcılar'da yangın paniği

Yangında mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Bağcılar'da 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Kısa sürede bütün binayı saran yangında mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1125 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede binanın diğer katlarını da sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Binada buluna genç bir kız kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, üst katta bulunan 2 çocuk mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek ve mahsur kalanları dışarı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yangında mahsur kalan 2 çocuğu yangın merdiveni ile kurtararak ailesine teslim etti. Binada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.