Bağcılar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi'ndeki trafik ışıklarında, Ömer A. idaresindeki 34 BCG 502 plakalı otomobil, 34 TC 0824 plakalı araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Ömer A.'nın kullandığı otomobil, savrulduktan sonra kaldırıma çarparak yol kenarındaki istinat duvarına doğu devrildi. İstinat duvarına yaslanan otomobilin dik durması çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ömer A. ve aynı araçta bulunan Samet K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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