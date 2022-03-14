Son dakika haberleri... Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği... Yangında mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği... Yangında mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

14.03.2022 19:02

Son dakika haberler... Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği... Yangında mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıİSTANBUL Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği... Yangında mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İSTANBUL Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle hastanenin çevresini yoğun duman sararken, inşaatta mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 09.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin inşaat halindeki ek binasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, hastanenin çevresini yoğun duman sardı. İnşaatta çalışan 3 işçi, üst katta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, inşaatta mahsur kalan 3 işçi ise merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği... Yangında mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri... Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği... Yangında mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri... Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği... Yangında mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İtfaiye, Yangın, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği... Yangında mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği... Yangında mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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