Son dakika haberleri... Bağcılar Kaymakamı Eldivan, görüntüleriyle sosyal medyada gündeme gelen çocuk ve ailesiyle buluştu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bağcılar Kaymakamı Eldivan, görüntüleriyle sosyal medyada gündeme gelen çocuk ve ailesiyle buluştu

26.01.2021 18:07
Son dakika haberleri... Bağcılar Kaymakamı Eldivan, görüntüleriyle sosyal medyada gündeme gelen çocuk ve ailesiyle buluştu, System.String[]

Son dakika haberler... Bağcılar'da su satarak ailesine destek olmaya çalıştığını söyleyerek sosyal medyada gündeme gelen 9 yaşındaki çocuk ve ailesiyle bir araya gelen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, olayın kurgu olduğunu ve videoyu çekip paylaşan sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Bağcılar'da su satarak ailesine destek olmaya çalıştığını söyleyerek sosyal medyada gündeme gelen 9 yaşındaki çocuk ve ailesiyle bir araya gelen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, olayın kurgu olduğunu ve videoyu çekip paylaşan sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Bağcılar'da su satarak ailesine destek olmaya çalıştığını söyleyen bir çocuğun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Çocuk Büro Amirliği ekipleri, çocuğun ailesi ile görüntüleri paylaşan kişiye ulaştı.

Çocuk ve ailesiyle iş yerlerinde görüşen Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün önce Youtube'da Fariz isimli kullanıcının 9 yaşındaki M.B.K'nın bir videosunu çektiğini anlattı.

Bu videoyu çocuğun ailesinin pandemiden dolayı işsiz kaldığı yorumunun çıkarıldığını aktaran Eldivan, M.B.K'nın da bu nedenle mendil ve su sattığına dair bir algı oluşturulduğunu söyledi.

Suç duyurusunda bulunacağız

Olayı araştırdıklarında ve aileyle görüştüklerinde böyle bir şeyin olmadığını ve Youtuber'ın bunu tamamen kurgusal olarak video çekme amaçlı yaptığını öğrendiklerini dile getiren Eldivan, şunları kaydetti:

"Bu noktada işin doğrusu hepimiz üzüldük. Çünkü bu yaştaki bir çocuğun sadece bu amaçla kullanılması da doğru değil. Biz devlet olarak da bu pandemi sürecinde hem vatandaşlarımıza hem de çocuklarımıza olabildiği kadar sahip olduk, sahip olmaya da devam edeceğiz. Biz burada bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın da talimatıyla geldik, aileyle görüştük, çocukla görüştük. Hamdolsun ailenin durumu da iyi. Şu anda içinde bulunduğumuz restoranı işletiyorlar, 17 yaşlarındaki çocuklarıyla da paket servisi yapıyorlar. Ailenin maddi olarak da bir sıkıntısı yok"

Konuyla ilgili sosyal medya fenomeniyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Kaymakam Eldivan, "Burada bir suç var. Bununla ilgili Sayın Valimizle de değerlendirmeyi yapıyoruz, talimatları gereği de yasal olarak işlemleri başlatacağız, kaymakamlık olarak ilgili sosyal medya fenomeni hakkında suç duyurusunda bulunup takipçisi olacağız. Bu kurgusal videoları unutmamamız lazım ki belki insanlara popülerlik ve maddi kazanç sağlıyor ama toplum vicdanını da zedeliyor. İçerisinde bulunduğumuz bu hassas pandemi döneminde insanlar maddi manevi ciddi sıkıntıya uğradı. Bu videoyu çeken kişilere sesleniyorum. Bu tür şeyleri toplumsal yaralarda maddi çıkar haline getirmeyelim."ifadelerini kullandı.

Annenin açıklaması

Anne S.K. de görüntülerin tamamen mizansen olduğunu anlatarak, çocuğunun sokakta mendil satacak kadar durumlarının kötü olmadığını kaydetti.

Youtuberların oğlunun arkadaşı olduğunu dile getiren S.K, "Geldiler oğlumla video çekmek istediklerini söylediler. Biz aslında oğlumun arkadaşına söyledik, eğlenceli bir videoda oğlumu da çekersin diye. Tamam dedi. Aynı gün geldi oğlumu dükkana getirdik sonra da tanımadığım Fariz geldi. Ondan sonra gönderdik ancak videonun içeriği hakkında hiçbir bilgim yok. Geldiğinde oğluma ne videosu çektin diye sordum." dedi.

Sosyal medyadaki görüntülerde mendil ve su sattığı iddia edilen M. B. K. da olayın tamamen kurgu olduğunu, Youtuber'ın yönlendirmesiyle eğlence amaçlı çektiklerini ancak işin bu boyuta varacağını tahmin edemediğini söyledi.

Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan da basın açıklamasının ardından M. B. K'ya oyuncak hediye etti.

Mustafa Eldivan, Bağcılar, Eldivan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bağcılar Kaymakamı Eldivan, görüntüleriyle sosyal medyada gündeme gelen çocuk ve ailesiyle buluştu - Son Dakika


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