Son dakika haberleri... Bağcılar Meydanı'nda cuma namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Son dakika haberlerine göre Korona virüs tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı'nda vatandaşlar Cuma namazı kıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı'nda vatandaşlar Cuma namazı kıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı namaz havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin yanı sıra meydan, park ve bahçelerde de cuma namazları kılınmaya devam ediyor. Bağcılar Meydanı'na cuma namazını kılmak için gelen yüzlerce kişi ise havadan görüntülendi. Meydana girişlerde cemaatin ateşi ölçülüp dezenfektan dağıtıldı. Seccadesi olmayanlara da tek kullanımlık seccade verildi. Maske kullanımına vatandaşların özen gösterdiği görüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:35 Kaynak: İHA
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