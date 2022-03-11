BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KALAN ARAÇLARI TRAFİK POLİSLERİ İTTİ - Son Dakika
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BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KALAN ARAÇLARI TRAFİK POLİSLERİ İTTİ

11.03.2022 09:35

BAĞCILAR TEM Bağlantı Yolu İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle yolda kalan araçları polisler iterek kurtardı.

BAĞCILAR TEM Bağlantı Yolu İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle yolda kalan araçları polisler iterek kurtardı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde İSTOÇ mevkiinde karla kaplı yol nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerlerken, bazıları da yolda kaldı. Yolda kalan araçları polisler iterek kurtarmaya çalıştı. Polisler zaman zaman yoldaki diğer araç sürücüleri ve yolcularından da yardım istedi. Polisler ve vatandaşlar otomobilleri iterek kaldıkları noktalardan kurtardı.

BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KALAN ARAÇLARI TRAFİK POLİSLERİ İTTİ
BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KALAN ARAÇLARI TRAFİK POLİSLERİ İTTİ
BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KALAN ARAÇLARI TRAFİK POLİSLERİ İTTİ

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TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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