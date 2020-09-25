Son dakika haberleri: Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haberi: Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile tehlikeli yolculuğu kamerada Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile tehlikeli yolculuğu trafikte olan başka bir sürünün cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile tehlikeli yolculuğu trafikte olan başka bir sürünün cep telefonu kameralarına yansıdı. Scooter kullanan genç kızların yolda zik zak yaparak şerit değiştirmesi dikkat çekti.

Martı olarak bilinen elektrikli scooter İstanbul trafiğinde tehlikeye yol açıyor. 18 yaş sınırı olan "martı" scooterda bu kural sık sık ihlal ediliyor. Martıların trafiğin işlek caddelerinde seyir etmesi tartışmalardı da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gece Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde 2 kişinin trafikte martılar ile zik zak çizerek şeridinden çıkarak diğer sürücülerin şeridine geçmesi tehlikeye yol açtı. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile trafikte şeritlerinden çıkıp zik zaklar çizerek trafikte canlarını tehlikeye atıyor.

Son dakika haberleri: Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile tehlikeli yolculuğu kamerada

Cep Telefonu, İstanbul, Bağdat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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