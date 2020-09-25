Son dakika haberleri: Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile tehlikeli yolculuğu kamerada
İSTANBUL - Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile tehlikeli yolculuğu trafikte olan başka bir sürünün cep telefonu kameralarına yansıdı. Scooter kullanan genç kızların yolda zik zak yaparak şerit değiştirmesi dikkat çekti.
Martı olarak bilinen elektrikli scooter İstanbul trafiğinde tehlikeye yol açıyor. 18 yaş sınırı olan "martı" scooterda bu kural sık sık ihlal ediliyor. Martıların trafiğin işlek caddelerinde seyir etmesi tartışmalardı da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gece Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde 2 kişinin trafikte martılar ile zik zak çizerek şeridinden çıkarak diğer sürücülerin şeridine geçmesi tehlikeye yol açtı. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile trafikte şeritlerinden çıkıp zik zaklar çizerek trafikte canlarını tehlikeye atıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:58 - Kaynak: İHA
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