Son dakika haberleri... Bağdat'ta çöp konteynerinde el bombası patladı: 8 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bağdat'ta çöp konteynerinde el bombası patladı: 8 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şiilerin İmam Musa el-Kazım'ın mezarına yürüdükleri güzergahta bir çöp konteynerine bırakılan el bombasının patlaması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şiilerin İmam Musa el-Kazım'ın mezarına yürüdükleri güzergahta bir çöp konteynerine bırakılan el bombasının patlaması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımiye ve Azamiye bölgesini birbirine bağlayan El-Eimme (İmamlar) Köprüsü yakınında bir çöp konteynerinde el bombası patladı. Olayda 8 kişi yaralandı. Şii Müslümanlar, yedinci imamları Musa el-Kazım'ın iki gün sonra başlayacak ölüm yıl dönümü öncesi güneydeki vilayetlerden Kazımiye'deki mezarına yürüyor. Bağdat'ın birçok bölgesinde ve Kazımiye'de çadırlar kurularak hayır yemekleri ve içecekler dağıtılıyor.

Son Dakika

Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu

Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak

Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı

İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü

Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı