Son dakika haberleri! - Bağdat'ta koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı - Son Dakika

- Bağdat'ta koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı

ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı düzenlendi.

Irak'taki ABD güçlerine yapılan saldırılar devam ediyor. Başkent Bağdat'ın batısında yer alan el-Gazaliye otobanından geçiş yaptığı sırada ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

Öte yandan Ağustos ayından bu yanan Irak'ta koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara 10'dan fazla saldırı düzenlendi.