Son dakika haberleri... Bağdat'taki patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü - Son Dakika

Irak ordusu, Bağdat'ın merkezinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı'nda intihar eylemi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.