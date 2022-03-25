Cenazeye katılanlardan detaylar
Cenazenin getirilişi
Protesto yapanlardan detaylar Fransa'nın Arles kentinde bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna, tutuklu bulunduğu cezaevinde uğradığı saldırının ardından hayatını kaybetti. Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi. Jean-Hugues, Yvan Colonna'nın büyüdüğü yer olan Cargese'ye oğlunun cenazesinin bulunduğu araçla geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi - Son Dakika