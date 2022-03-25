Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi

25.03.2022 22:55

Son dakika haberleri... Cenazeye katılanlardan detaylar Cenazenin getirilişi Protesto yapanlardan detaylar Fransa'nın Arles kentinde bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna, tutuklu bulunduğu cezaevinde uğradığı saldırının ardından hayatını kaybetti.

Cenazeye katılanlardan detaylar

Cenazenin getirilişi

Protesto yapanlardan detaylar Fransa'nın Arles kentinde bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna, tutuklu bulunduğu cezaevinde uğradığı saldırının ardından hayatını kaybetti. Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi. Jean-Hugues, Yvan Colonna'nın büyüdüğü yer olan Cargese'ye oğlunun cenazesinin bulunduğu araçla geldi.

Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi
Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi
Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi

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Bağımsızlık, Protesto, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi - Son Dakika
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