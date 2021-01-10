Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, litresi 10 bin liradan alıcı buluyor - Son Dakika

Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, litresi 10 bin liradan alıcı buluyor

10.01.2021 08:13
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, litresi 10 bin liradan alıcı buluyor, System.String[]

Mersin'de eskiden atık madde zannedilen ve aslında pek çok hastalığa iyi gelen propolise, koronanın da etkisiyle talep arttı. 'Kovanların dezenfektanı' olarak adlandırılan propolisin litresi 10 bin liradan satılırken, üreticiler ürünü hazırlarken çok dikkatli olmak gerektiğini belirtiyor.

Türkiye genelinde koroanavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar doğal ürünlere yönelmeye başladı. Antibiyotik özelliğine sahip ve bağışıklık sistemini en güçlü tutan madde olan propolis, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görmeye başladı.

ÇEŞİTLİ İŞLEMLERLE SIVI HALE GETİRİLİYOR

Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Arıcılık Eğitmeni Zeynep Yıldız Mavi, "Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında Toros dağlarının 2000 rakımdan yükseklerde arı kovanlarından elde edilen propolisler, Aralık-Ocak-Şubat aylarında bir dizi işlemlerden geçirilerek sıvılaştırılıyor.

ATIK MADDE OLDUĞU ZANNEDİLİYORDU

Sıvılaştırılan propolisin litresi şuanda 10 bin liradan satılıyor. Son 10 yıl öncesine kadar insanlar tarafından bilinmeyen ve hatta atık diye arıcılar tarafından atılan propolis maddesi, şuanda insanlar tarafından en çok kullanılan arı ürünleri arasında yerini aldı. Kovid-19 salgını nedeniyle propolise olan talep geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüzde 1000 oranında arttı diyebiliriz" dedi.

PROPOLİS HAZIRLARKEN DİKKATLİ OLUNMALI

Propolislerin kovanların dezenfektanı olduğunu belirten Mavi, "Arının ürettiği yaklaşık 15 üründen biri olan propolise kovanların dezenfektanı da diyebiliriz. Arıların kovanlara ve tuzaklara yaptıkları propolisleri çok hijyenik bir ortamda kazıma yöntemi ile alınması gerekiyor. Propolisleri güneşte kuruttuktan sonra dünya standarları olan 30 gram Propolise iki katı etil alkol veya zeytinyağı katılarak çözülür. Bu karışım yaklaşık 20-25 gün boyunca sıvı haline gelene kadar çalkalanır ve hazır hale getirilir. Daha sonra sıvı halde olan propolisleri süzgeçten geçirilerek küçük şişelere aktarılarak kullanıma hazırlanır. Propolisi hazırlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Karışımda yeteri kadar propolis konulması çok önemlidir" diye konuştu.

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Mavi "Son zamanlarda Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle insanların büyük talep gösterdiği propolis bu yıl satış rekoru kırdı diyebiliriz. Propolisin insan vücuduna saymakla bitmeyen faydası vardır. En önemlileri, kanser, mide rahatsızlığı, ağış içi yaralar, diş eti rahatsızlıkları, mide rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlığı ve hücre yenileme gibi büyük faydası olan bir maddedir. Onun için daha önceki yıllarda satmakta zorlandığımız propolis talebine bu yıl yetişemiyoruz. 25 gramlık propolisin fiyatı 75 TL, 50 gramlık propolisin fiyatı ise 150 TL'den satışı yapılıyor. Sıvı halde litresi 10 bin TL'ye alıcı bulan propolis, günde insanın kilosunun 1/10'u kadar damlası tüketilerek alınabilir" ifadesini kullandı.

ÜRETİCİLER MUTLU

Erdemli'de Arıcılık ile uğraşan ve propolis satışı yapan Rukiye Yılmaz ise, "Yaklaşık 2 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Daha önceleri bal satışı yapıyorduk ama bu yıl propolis üretimi de yapıyoruz ve gerçekten çok büyük talep var. Şu anda talebe yetişemiyoruz ve satışlarımızdan çok mutluyuz. Herkese şifa kaynağı olan propolisi tüketmeyi tavsiye ederim" dedi.

Koronavirüs, Türk Lirası, Aralık, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, litresi 10 bin liradan alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi


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