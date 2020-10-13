Bağlar Belediyesi eski Bağlar bölgesinde uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesini vatandaşa anlatmak için irtibat bürosu kuracak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağlar Belediyesince hazırlanan projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile resmiyet kazanmasından sonra çalışmalar hız kazandı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eski bağlar bölgesinin çarpık kentleşme üzerinde inşa edildiğini, zamanla yoğun göç alan bölgenin bu yükü taşıyamayacak boyutlara ulaştığını belirterek, kaçınılmaz hale gelen kentsel dönüşümün halktan büyük destek gördüğünü vurguladı.

İlçenin değişim ve dönüşümündeki önemine dikkat çeken Beyoğlu, vatandaşlara farklı seçenekler sunularak olası mağduriyetlerin önüne geçileceğini söyledi.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, mağdur olmayacakları farklı seçeneklere sahip olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde diğer kurumların katılımı ile oluşturulan ekip sahada çalışma yaparak muhtar ve vatandaşlarla görüşme yapacak. Belediye bünyesinde irtibat bürosu kurarak halka açık ve şeffaf şekilde bilgilendirme yapacağız. Modern mühendislik hizmeti alacak yeni yapıların yanı sıra geniş ve ferah cadde ve sokaklar, yeşil ve doğal alanlar, dinlenme ve çocuk oyun alanlarının olacağı bir şehir hayal ediyoruz. 7-8 ay sonra ilk kazma vurularak proje resmen hayata geçmiş olacak."