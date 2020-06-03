Son dakika haberleri: Bağlar Belediyesi'nin Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kırsal mahallelerdeki çöp konteynerlerinin temizliğini yapıyor.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 5 kişilik ekip, her gün ilçenin dört bir tarafında yer alan konteynerlerin bakım, onarım ve temizliğini yaparak düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik yoğun çaba yürütüldüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Temizlik işlerimizi yürütürken bu işlerde kullandığımız malzemelerimizi de temiz ve bakımlı tutmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz konteyner bakım ve onarım ekibimiz itinalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Çöp konteynerlerimizin yerinde bakım, onarım, temizlik ve dezenfektesi yapılarak vatandaşlarımızın temizlik hizmeti aksatılmamış oluyor."