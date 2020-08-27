Son dakika haberleri... Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Ferit Tutşi oldu - Son Dakika

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) temsil edecek Bağlar Belediye spor'da kulüp başkanlığına Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi getirildi.

Bağlar Belediyespor'un yeni başkanı ve yönetim kurulu, yapılan olağanüstü genel kurul ile belirlendi. Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin titizlikle uygulandığı kongrede seçime tek liste halinde gidildi.

Seçimde sonucunda Tutşi kulübün yeni başkanı olurken, yönetim kurulana Recep Ergün, Mirzeydin Yaşar, Güzel Kızoğlu, Uğur Erekli, Mehmet Çağatay, İbrahim İçgil, Sedat Gültekin ve Hüseyin Demir getirildi.

Tutşi yaptığı konuşmada, tüm branşlarda sporcu yetiştirmeyi ve geleceğe temel oluşturmak üzere de tesisleşme hamlesi başlatmak istediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun sporun gelişimine her türlü desteği sağladığını belirten Tutşi, "Sporu seven ve gerekli desteği sağlayan Hüseyin Beyoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm spor kamuoyunun desteğini bekliyoruz." dedi.