Son dakika haberleri: Bahçe temizliği sırasında yangın çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, 15.10 sularında ilçeye bağlı Ören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçe temizliği yapan bir kişinin yaktığı ateş, rüzgarın etkisi ile bahçenin yanındaki otluk alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisi ile yangın büyürken, olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının meydana geldiği yere gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangında, bahçe yanındaki 500 metrekare otluk alan zarar gördü. - ZONGULDAK

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