Son dakika haberleri: BAHÇEDE MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir evin bahçesine düşerek beş gündür boyunca mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yılmazlar Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. Evde 7 kedisi bulunan Behiye Koca (46), kedilerinden birinin evde olmadığını fark etti. Sokak sokak kedisini bulmaya çalışan Koca, kedisinin komşusuna ait evin bahçesine düşerek orada mahsur kaldığını belirledi. Komşusu evde olmadığı için bahçedeki kediye ulaşamayan Koca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiyesi ekipleri, 3 metre yükseklikteki bahçe duvarını aşıp kediyi özel bir aparatla yakalayarak sahibine teslim etti. Kedisine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Koca, Evde 7 kedim var. Birinin eksik olduğunu fark ettim. Kedim yan apartmanın bahçesine inmiş. Onlar da evde yok. Telefon açıp bahçelerine düşerek mahsur kalan kedimi kurtarmak için izin istedik. Burada beş gün boyunca aç ve susuz kalmış. İtfaiye görevlilerine ne kadar teşekkür etsem az. Allah razı olsun dedi.