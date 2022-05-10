Son dakika haberleri... Bahçedeki barakaya girip fırın çaldı, duvardan atlayarak kaçan hırsız kamerada - Son Dakika

Bahçedeki barakaya girip fırın çaldı, duvardan atlayarak kaçan hırsız kamerada
İSTANBUL Arnavutköy'de bir evin bahçesindeki barakaya giren hırsız, fırın çaldı. Duvardan atlayarak kaçan fırın hırsızı kameraya yakalandı.
Olay, İslambey Mahallesi Uluca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz hırsız, duvardan atlayarak evin bahçesindeki barakaya girdi. İçeriden fırınla çıkan hırsız, tekrar duvardan atlayarak kaçtı. Fırın hırsızı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İHA
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