Son dakika haberleri! Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın güvencesi ve de kaynağıdır." - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın güvencesi ve de kaynağıdır."
22.01.2021 18:17
Son dakika haberler... Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın güvencesi ve de kaynağıdır.
Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın güvencesi ve de kaynağıdır."
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