Son dakika haberleri! Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu - Son Dakika

Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Bahçeli görüşmede, Erdoğan'ı yeniden genel başkanlığa seçilmesinden ötürü tebrik etti.

ANKARA,