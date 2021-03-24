Son dakika haberleri! Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
24.03.2021 16:40
Son dakika haberi: Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonuMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Bahçeli görüşmede, Erdoğan'ı yeniden genel başkanlığa seçilmesinden ötürü tebrik etti.
ANKARA,
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