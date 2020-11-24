Son dakika haberleri: Bahçeli: ?????"Devran isimli kitap terör propagandasıdır, aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı. (7 SON)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör propagandasıdır. Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terörsevicidir, fitnenin elebaşıdır."