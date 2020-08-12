Son dakika haberleri | Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin... - Son Dakika
Son dakika haberleri | Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin...
Son dakika haberi... Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir.
Bahçeli: " Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir." - ANKARA
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12.08.2020 18:23:37. #1.12#
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