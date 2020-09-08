Son dakika haberleri | Bahçeli evlere rağbet arttı, konutta yeni talep 'sağlıklı evler' oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bahçeli evlere rağbet arttı, konutta yeni talep 'sağlıklı evler' oldu

Bir son dakika haberine göre DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını, tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de değişiklere neden oldu.

Son dakika haberleri | Bahçeli evlere rağbet arttı, konutta yeni talep 'sağlıklı evler' oldu, System.String[]

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını, tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de değişiklere neden oldu. Vatandaşların artık ev alırken beklentileri değişti. Pandemi döneminde insanların bahçeli, balkonlu, doğa ile iç içe evler aramaya başladığına vurgu yapan DAP Yapı Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu, "1999 depremi gayrimenkul geliştiricileri için bir milat oldu. Bütün geliştirilen gayrimenkuller deprem kriterlerine göre yapıldı. Pandemi sonrası ise yeni kriterler ortaya çıktı. Bizlerde bu süreç içerisinde sağlık kurulu oluşturduk, 'sağlıklı evler' tasarladık" dedi.

Koronavirüs salgını birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de değişikliklere neden oldu. Salgın döneminde uzun süre evlerde kalan vatandaşların ev alırken talepleri değişti. Bankaların destek paketleri ile düşen kredi faizleri de, gayrimenkul sektöründe hareketlenmelere neden oldu. Bu sebeple uygun faiz oranları ile ev alacak olan vatandaşlar ev alırken 'sağılık ev' alma yolunu tercih etmeye başladı. Dap yapı öncülüğünde hayata geçirilen 'sağlıklı ev' projesinde vatandaşların yaklaşık 80 bin metrekarelik dev yaşam vadisinde, 60 bin metrekareyi kapsayan doğal koru alanı; devasa bir gölet ve içerisinde yer alan binlerce su bitkisi, karaca koru alanı, atlar için özel padok alanı, alabalık gölü açık hava sinema ve konser alanı, 3 bin metrekareye yaklaşan etkinlik alanı ve yarı olimpik havuzu da yer alıyor.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE EVLERİMİZDEKİ EKSİKLİKLERİ FARK ETTİK"

Pandemi döneminde insanların bahçeli, balkonlu, doğa ile iç içe evler aramaya başladığına dikkat çeken DAP Yapı Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu, "Önceden evler yaşam alanı olmaktan ziyade, dinlendiğimiz ailecek bir araya geldiğimiz yerler haline gelmişlerdi. Fakat pandemi döneminde evlerimizdeki eksiklikleri fark ettik. Balkonlar küçük gelmeye başladı. Temiz hava almak için bahçemizin olmadığını anladık. Bu süreçte insanlar internet üzerinden hemen bahçeli, balkonlu doğa ile iç içe olan evler aramaya başladı" dedi.

"5 MADDE DE SAĞLIKLI EV"

Pandemi sonrası ise yeni kriterler ortaya çıktığının vurgusunu yapan Çavuşoğlu, "1999 depremi gayrimenkul geliştiricileri için bir milat oldu. Bütün geliştirilen gayrimenkuller deprem kriterlerine göre yapıldı. Pandemi sonrası ise yeni kriterler ortaya çıktı. Bizlerde hemen bir sağlık kurulu oluşturduk" dedi. Sağlık kurulu ve 58 bin kişinin görüşünü alarak da 5 kriterde sağlıklı yapını nasıl olacağını belirledik" dedi.

Çavuşoğlu, sağlıklı evlerin 5 kriterini şu şekilde sıraladı:

"1-Evlerin asansörü olacak ama vatandaşın arzu ettiğini takdirde yürüyerek çıkılabilir yükseklikte olması lazım.

2-Evler mümkünse bahçeli değilse teraslı olmalı veya bir oda büyüklüğünde balkonu olmalı.

3-Evlerin bulunduğu lokasyon da önemli, evler ormana yakın ve orman içinde olmaları gerekir.

4-Evlerimizin doğal havayı içine alabileceği şekilde olması gerekir.

5- son olarak evler 2019 deprem yönetmeliğine göre planlamalı. Dolasıyla bu beş kriter gerçekleştiğinde biz buna sağlıklı ev diyoruz."

"BAHÇELİ EVLERE TALEPLER YÜZDE 233 ARTTI"

Sağlıklı ev, yaşam vurgusu olmakla beraber aynı zamanda bir kazanç vurgusu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sağlıklı evler insanların hem keyif ile yaşayacağı hem de kazanç elde edecekleri güzel bir yatırım aracıdır. Şu an yaklaşık 200 bin metrekare üzerinde bu projeyi geliştiriyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan ise 80 bin metrekarelik yaşam vadisi olarak adlandırdığımız bir yer, bu yerde yaklaşık 6 bin metrekare büyüklüğünde açık ve kapalı alana sahip bir satış ofisi tasarladık. Pandemi döneminde birçok araştırma bunu gösterdi ki bahçeli evlere talepler yüzde 233 arttı. Bu da İnsanların şehir merkezlerinde bulunan aynı zamanda doğa ile iç içe olan evlere yöneldiği gösteriyor. Aynı zamanda vatandaşların tercih ettiği bu evlerin prim potansiyeli iki üç kat daha fazla" dedi.

"GEÇEN AY 220 BİN VE ÜZERİNDE KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ"

"Gayrimenkul sektörü 430 alt sektörü de hareketlendiriyor. Gayrimenkul sektörüne yatırımlar devam ettiği sürece insanlara iş ve AŞ kapısı oluyor" vurgusu yapan Çavuşoğlu, "Şu an Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarını ve en uzun vadelerini kullanma fırsatımız var. Bizlerde tüketicinin bu rakamlar ne kadar hızlı tepki gösterdiğini gördük. Geçen ay 220 bin ve üzerinde konut satışı gerçekleşti. Bu da bizlere tüketicinin düşük faiz ve uzun vadeye olan ihtiyacını gösterdi. Bu konuda kamu bankalarının çok ciddi destekleri var. Bu fırsatı tüketicilerin kullanmalarını öneririm" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bahçeli evlere rağbet arttı, konutta yeni talep 'sağlıklı evler' oldu - Son Dakika

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