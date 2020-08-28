Bahçelievler'de 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Önce üstünde sonra evinde uyuşturucu bulundu

İSTANBUL - Bahçelievler'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunca şahsın evinde de arama yapıldı. O aramada yaklaşık 12 kilogram uyuşturucu madde ve silahın yanı sıra uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen bir miktar para ele geçirdi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri geçtiğimiz günlerde yolda şüphe üzerine durdurdukları bir şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Ekipler daha sonra savcılıktan alınan izinle şahsın evinde arama yaptı. Eve giden polis ekipleri aramada yaklaşık 12 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda silahla birlikte uyuşturucudan kazanıldığı düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Ekipler evde bulunan 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar karakolda alınan ilk ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.