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BAHÇELİEVLER'DE AŞILAMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE AŞILAMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

17.06.2021 13:17

Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü ilçenin 3 ayrı noktasında Kovid-19 Biontech aşı istasyonu kurdu.

Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü ilçenin 3 ayrı noktasında Kovid-19 Biontech aşı istasyonu kurdu.

Kuyumcukent AVM içerisindeki avluda kurulan aşı istasyonunda, Kuyumcukent AVM'deki işyerlerinde çalışanlar ve o anda AVM'de alışveriş için bulunan SGK'lı herkes aşılanmaya başlandı. Bahçelievler'de Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi ve Kocasinan Sanayi Sitesi noktalarına da aşı istasyonları kuruldu.

Kuyumcukent'te yapılan aşılama çalışmalarına Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum da aşılama ekibi ile birlikte hazır bulunacak.

'SİSTEMİN İZİN VERDİĞİ HERKES BURAYA GELEREK AŞISINI YAPTIRABİLİR'

Aşılama çalışmalarını yerinde takip eden Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, 'Sistemin aşılamaya izin verdiği bütün vatandaşlarımız burada aşılıyoruz. Hem iş yerlerinin iş kaybına uğramaması hem de çalışanların mağduriyete uğramaması için bu hizmeti ayaklarına getirdik. Bu uygulamaya bundan sonrada devam edeceğiz. Sistemin izin verdiği herkes buraya gelerek aşısını yaptırabilir' ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIMIZ RANDEVU ALMADAN BİONTECH AŞILARINI YAPIYORUZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve gerekli bakanlıkların talimatlarıyla aşılama 35 yaşa indi. SGK'lı olan herkese randevusuz aşı yapılabilecek. Önemli olan vatandaşın ayağına gidip aşıyı yapmak. Kovid-19'da en önemli koruyuculuk aşıyla sağlanıyor. Aşılamada ne kadar başarılı olursak koronavirüsü en kısa zamanda yenmiş oluruz. Kuyumcukent alışveriş merkezinde 2 bin 400 iş yeri var. 20 bin kişi çalışıyor. Kuyumcukent'i günde 10 bin kişi ziyaret ediyor. Vatandaşlarımız randevu almadan Biontech aşılarını yapıyoruz. Kocasinan Sanayi Sitesi ve Yenibosna Sanayi Site'sinde de aşılarımız devam ediyor. Bu aşıları tüm vatandaşlara yaymaya çalışıyoruz. Bugün Bahçelievler'de 17 bin randevu var. Türkiye aşılamada ilk beşte yer almış durumda. Koronavirüsün en kısa zamanda biteceğini ümit ediyorum' diye konuştu.

'TÜM HAKLIMIZI AŞI UYGULAMASINA BEKLİYORUZ'

Aşılamaya Bahçelievler'de çok yoğun ilgi olduğunu söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum, 'Vatandaşlarımız ne kadar kısa sürede aşılanırsa ülke olarak daha rahat edeceğiz. Ekibimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bahçelievler'deki tüm özel ve kamu hastanelerinde aktif bir şekilde aşılamalar devam ediyor. Tüm haklımızı aşı uygulamasına bekliyoruz' şeklinde konuştu.

'YAPILAN BU ÇALIŞMA BİZİ ÇOK RAHATLATTI'

Aşısını olmaya gelen 24 yaşındaki Barış Uzunalp, 'İlk doz aşımı olmaya geldim. SGK'lı olduğum için aşı hakkım yeni faaliyete geçti. Mobil aşı uygulamaları bizler için çok büyük bir kolaylık oldu. Kuyumcukent'te çalışıyorum. Bu imkanı değerlendirmek istedim. Yapılan çalışmadan çok memnunuz. Bu uygulamayla hastanede oluşacak yoğunluğun azalacağını düşünüyorum. Herkesin aşı olmasını tavsiye ederim' dedi.

Kuyumcukent Alışveriş Merkezi esnafı 26 yaşındaki Berat Selçuk ise, 'İlk doz aşımı olacağım. Yapılan bu çalışma bizi çok rahatlattı. Aşı ayağımıza kadar geldi. İşimiz aksamayacak. Bir senedir iş yerimize korkarak geliyorduk. Esnaf olduğumuz için çok sayıda insanla temas halinde oluyoruz. Virüsü ailelerimize bulaştırmaktan çok korktuk. Aşılamayla hem biz hem de müşterilerimiz güvence altında olacak' diye konuştu.

BAHÇELİEVLER'DE AŞILAMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
BAHÇELİEVLER'DE AŞILAMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
BAHÇELİEVLER'DE AŞILAMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
BAHÇELİEVLER'DE AŞILAMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
BAHÇELİEVLER'DE AŞILAMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu, Bahçelievler, Hisarcık, Biontech, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE AŞILAMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI - Son Dakika


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