Bahçelievler'de bakım yapılan AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bahçelievler'de bakım yapılan AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti

17.04.2022 14:37
Bahçelievler'de bakım yapılan AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti

BAHÇELİEVLER'deki bir AVM'de teknik servis ekibinin bakım yaptığı sırada iddialara göre asansör birden hareket etti.

BAHÇELİEVLER'deki bir AVM'de teknik servis ekibinin bakım yaptığı sırada iddialara göre asansör birden hareket etti. 2 çalışan kendini dışarı atarak kurtarırken, Mustafa Karagöz isimli işçi asansörde sıkışarak hayatını kaybetti.

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de saat 10.30 sıralarında 3 kişiden oluşan teknik servis ekibi asansör bakımı yapmaya başladı.

Çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle asansör birden hareket etti. Bu sırada işçilerden ikisi kendini dışarı atarak kurtarırken, Mustafa Karagöz isimli işçi asansör kapısıyla duvar arasında sıkıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Mustafa Karagöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Kendilerini dışarı atarak kurtulduklarını söyleyen 2 çalışan, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bahçelievler'de bakım yapılan AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti
Bahçelievler'de bakım yapılan AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti
Bahçelievler'de bakım yapılan AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti
Bahçelievler'de bakım yapılan AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de bakım yapılan AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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