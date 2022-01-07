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Son dakika gündem: BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİNİN KADINI EZDİĞİ FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

Son dakika gündem: BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİNİN KADINI EZDİĞİ FECİ KAZA KAMERADA

07.01.2022 14:06

Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin altında kalıp ezildi.

BAHÇELİEVLER'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin altında kalıp ezildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen feci kazada kadın ağır yaralanırken olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza 3 Ocak Pazartesi günü saat 15.45 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Şehit Selim Ayaydın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına sola dönüş yapmak üzere olan beton mikseri çarpınca kadın yere düşüp mikserin altında kaldı. Kadına çarptığını fark etmeyen sürücü yola durmayınca kadının sol kolu ve sol ayağının üzerinden mikserin iki tekeri geçti.

Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine sürücü hemen durup aşağı indi. Kadının yardımına koşan vatandaşlar da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralı kadını hemen ambulansla hastaneye götürdü. Beton mikseri altında kalan kadının sol kol ve sol ayağının kopma noktasına geldiği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza sonrası otomobilden inerek yaralı kadına yardıma koşan bir sürücü de el frenini çekmeyi unutunca geri geri giden otomobil arasındaki otomobile çarptı. Yaşanan feci kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika gündem: BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİNİN KADINI EZDİĞİ FECİ KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİNİN KADINI EZDİĞİ FECİ KAZA KAMERADA
Son dakika gündem: BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİNİN KADINI EZDİĞİ FECİ KAZA KAMERADA

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Beton Mikseri, Bahçelievler, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİNİN KADINI EZDİĞİ FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİNİN KADINI EZDİĞİ FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika
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