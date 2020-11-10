Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'DE DAHA ÖNCEDEN MÜHÜRLENEN İŞ YERİNDE EĞLENENLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika

Şirinevler 'de daha önceden mühürlendiği belirtilen iş yerinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek yine eğlence düzenleyenlere toplam 44 bin 530 lira para cezası kesildi. İş yeri tekrar mühürlendi.

Bahçelievler'de polis ekipleri koronavirüs denetimleri gerçekleştirdiği sırada Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bir iş yerinin açık olduğu ve içeride eğlence düzenlendiği bilgisini aldı. Saat 00.30 sıralarında iş yerine giden polis ekipleri iş yerinin kapılarının kapalı olduğunu, gelen kişileri de tanıyarak içeri alındığını ve içeride eğlence düzenlendiğini tespit etti. İş yerine giren polis ekipleri çok sayıda kişinin eğlenmek için bir araya geldiğini ve tüm koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiğini gördü. Eğlenceye gelen çok sayıda kişiye toplamda 44 bin 530 lira para cezası kesilirken, iş yeri sorumlusu Ali B. ise gözaltına alındı. Ruhsatı bulunmayan mekanın daha önce de mühürlendiği, mührün bozularak tekrar faaliyete başladığı belirlendi. İş yeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

Görüntü dökümü:

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Polis kamerasından baskın anı

- İstanbul