Son dakika haberleri | Bahçelievler'de Fatma Mavi'nin boğularak ve yakılarak öldürülmesine ilişkin 2 kişiye dava açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bahçelievler'de Fatma Mavi'nin boğularak ve yakılarak öldürülmesine ilişkin 2 kişiye dava açıldı

23.04.2021 12:49
Son dakika haberleri | Bahçelievler'de Fatma Mavi'nin boğularak ve yakılarak öldürülmesine ilişkin 2 kişiye dava açıldı, System.String[]

Son dakika haberi: Bahçelievler'de Fatma Mavi'nin boğularak ve yakılarak öldürülmesiyle ilgili sanık Ergin Aktürk ve arkadaşı Ali İlkay Sarı hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "yangınla mala zarar verme" suçundan altışar yıla kadar hapis cezası istemiyle...

Bahçelievler'de Fatma Mavi'nin boğularak ve yakılarak öldürülmesiyle ilgili sanık Ergin Aktürk ve arkadaşı Ali İlkay Sarı hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "yangınla mala zarar verme" suçundan altışar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ticari amaçla usulsüz şekilde yolcu taşımacılığı yapan sanık Ergin Aktürk'ün olay tarihi 1 Kasım 2020'dan bir ay önce tanıştığı maktul Fatma Mavi'yi de gideceği yerlere aracıyla götürüp-getirdiği ve ikili arasında bu süreçte güvene dayalı bir ilişki oluştuğu belirtildi.

Otoparkta çalışırken tanışan diğer sanık Ali İlkay Sarı ile Aktürk'ün olay tarihinde akaryakıt istasyonuna gittiği anlatılan iddianamede, Sarı'nın buradan bir bidon benzin aldığı, sonrasında birlikte Aktürk'ün evine gittikleri, evden yaya olarak ayrılıp minibüse bindikleri kaydedildi.

Sonrasında da Aktürk'ün tek başına gittiği maktulün evini ateşe verdiğinin tahmin edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların telefon kayıtlarının incelenmesinde de maktul Mavi ve sanık Aktürk'ün olay tarihinde iletişim halinde oldukları aktarıldı.

İddianamede Aktürk ile maktul arasında başta normal seyreden görüşmenin giderek münakaşaya dönüştüğü bilgisine yer verilerek, maktul Mavi'nin sanık Aktürk'te emaneten duran 5 bin lira civarındaki parayı iade etmesini istediği, sanığın lafı dolandırması üzerine münakaşanın giderek büyüdüğü, küfürleşmeler olduğu ve Aktürk'ün maktulün evine gideceğini bildirdiği anlatıldı.

Sanıktan "çaydanlık devrildi" savunması

Sonrasında maktul Mavi'nin, evinde yanmış olarak bulunduğu belirtilen iddianamede, maktulün en son görüştüğü sanık Aktürk'ün yakalandığında vücudunda da yanık bulgularının tespit edildiği, bunların çaydanlık devrilmesiyle oluştuğunu söylediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Aktürk'ün babasına da elindeki yanıkların, benzin istasyonunda yakıt alırken yere dökülen akaryakıtın alev almasıyla oluştuğunu söylediği ifade edildi.

İddianamede, "Para konusunda telefonla konuşurken sanık Ergün Aktürk'ün sakin bir üslup benimseyerek maktule akşam geleceğini, yüz yüze görüşeceklerini bildirdiği ve böyle yazarken bir yandan da beraberinde bulunan sanık Ali İlkay Sarı ile maktulün evine gitmekte olduğu anlaşılmıştır. Sanık Aktürk'ün saat 08.50-09.00 arasında kalan zaman diliminde maktulün evine giderek onu önce elleriyle boğduğu, akabinde de evi ateşe verip, buradan ayrıldığı, maktulün de yanarak ve dumandan boğularak öldüğü tespit edilmiştir." denildi.

Sanık Aktürk'ün olayı tasarlayarak işlediği belirtilen iddianamede, iki sanığın da "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "yangınla mala zarar verme" suçundan 8 aydan altışar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Bahçelievler, Fatma Mavi, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bahçelievler'de Fatma Mavi'nin boğularak ve yakılarak öldürülmesine ilişkin 2 kişiye dava açıldı - Son Dakika


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