Son dakika haberleri: Bahçelievler'de Gece Kartalları hırsızlara göz açtırmıyor
Son dakika haberi... Bahçelievler'de ihbar üzerine harekete geçen ve Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, hırsızlık şüphelisi 4 kişiyi gözaltına alındı.
Bahçelievler'de ihbar üzerine harekete geçen ve Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, hırsızlık şüphelisi 4 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte hırsızlıktan temin edildiği düşünülen 3 motosikletin yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gece Kartalları geçtiğimiz gece hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Hızlıca ihbarın yapıldığı adrese giden ekipler kapının açık olduğunu fark etti. Adreste bulunan 4 şüpheli, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Gece Kartalları şahısların kaçmasına fırsat vermeden kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, cep telefonları ve düz kontak yapılarak çalındığı belirlenen 3 motosiklet ele geçirdi. Şahısların yapılan sorgulamada çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar Bahçelievler Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.
(Volkan Kayalar/İHA)
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