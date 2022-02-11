Bahçelievler'de korkutan yangın - Son Dakika

Bahçelievler'de korkutan yangın

Binada bulunan iki tane tavşan itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir binanın depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ekipler depodan iki adet tavşan kurtardı.

Yangın, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Ayvaz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın grişi katındaki depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katında bulunan ve depo olarak kullanılan dükkanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önemli alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri depoda bulunan 2 tane tavşanı yanmaktan kurtardı. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(VEG-EK- MB-