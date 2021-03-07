İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Yenibosna Merkez Mahallesi Çınar Caddesi'nde bulunan bir oyun parkı içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Parkı izlemeye alan polis 6 Mart'ta şüphelinin park içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Polis, şüphelilerden M.A.'yı suçüstüyakalayarak gözaltına aldı. M.A'nın üst aramasında bir cep telefonu ve 730 TL para ele geçirildi.
TUTUKLANDIPolisin yaptığı çalışmaların devamında, şüphelinin uyuşturucu maddeleri sakladığı Çınar Caddesi üzerindeki boş arsada yapılan aramalarda kaldırım yapımında kullanılan parke taşların arasına gizlenmiş halde daralı ağırlığı 1 kilo 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Bahçelievler'de parkta uyuşturucu satan şüpheli suç üstü yakalandı - Son Dakika