Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu - Son Dakika

Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu

07.04.2021 18:27

Bahçelievler'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, dünyaca ünlü markaların orijinal şişelerine doldurulmuş 40 bin adet sahte parfüm ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, dünyaca ünlü markaların orijinal şişelerine doldurulmuş 40 bin adet sahte parfüm ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen parfüm şişelerini takibe aldı.

Ekipler, ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreten ve ürettikleri bu sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası kullanılan ürünlerin, ülke genelinde en çok alışveriş yapılan internet uygulamalarındaki sanal mağazalar üzerinden pazarlandığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Bahçelievler'deki üretim tesisi ile 2 depoya baskın düzenledi. Operasyonda organize suç örgütü lideri M.E.T. ile örgüt yöneticileri S.K. ve N.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, mekanlarda yapılan incelemelerde satışa hazır 40 bin parfüm şişesi ile çok sayıda üretim ve paketleme malzemesi ele geçirildi.

Yurt dışından getirilen orijinal parfüm şişelerinin söz konusu üretim tesisinde, sağlıksız koşullarda üretilen esanslar ile karıştırılarak yapılan parfüm ile doldurulduğu, matbaalarda hazırlatılan kutular ile ambalajlandıktan sonra ülke genelinde en çok alışveriş yapılan internet sitelerinde şüphelilerin açtığı sanal mağazalar üzerinden ve seyyar satıcı tabir edilen şahıslar tarafından sahte parfümlerin pazarlandığı öğrenildi.

Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu
Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu
Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu
Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu
Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu
Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu
Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu
Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu
Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu
Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bahçelievler, Kaçakçılık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu - Son Dakika


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