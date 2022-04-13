BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ

13.04.2022 10:53

BAHÇELİEVLER'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

BAHÇELİEVLER'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yaralı bir kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zafer Mahallesi'nde geçen pazar saat 23.00 sıralarında, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra da silah sesleri duyuldu. Olayda silahla vurulan Azad Yarar ve Barış D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Azad Yarar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Barış D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SABAH DUYDUK HAYATINI KAYBETMİŞ

Kavganın yaşandığı caddede esnaf olan Erol Dündar, Gece 23.00 sıralarında bağırma sesleri duyduk. Yaklaşık 20- 30 genç toplanmış kavga ediyorlardı. O kavga esnasında bir anda silah sesi geldi. Silah sesinden 10 dakika sonra, gençlerden birinin ağır yaralandığını, sabah hayatını kaybettiğini duyduk. Bir genç de yaralı. Bu tarz kavgalar mahallemizde sürekli oluyor. Bizim istediğimiz bu kavgaların bir an önce sonlandırılması. Zamanında müdahale edilmesi. Kavganın neden çıktığını tam olarak bilmiyoruz. Ölen kişi 26 ila 28 yaşları arasında dedi. Polis ekiplerinin, kavgada silah kullanan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ
BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ
BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ
BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ
BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ
BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ

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Kaynak: DHA

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