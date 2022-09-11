Son dakika haberleri! Bahçelievler'de sokakta eski sevgiliye silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bahçelievler'de sokakta eski sevgiliye silahlı saldırı

11.09.2022 16:06
Son dakika haberleri! Bahçelievler'de sokakta eski sevgiliye silahlı saldırı

Son dakika habere göre BAHÇELİEVLER'de, Özbekistan uyruklu Zarnigov R. (27) eski sevgilisi Tayfun A. tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

BAHÇELİEVLER'de, Özbekistan uyruklu Zarnigov R. (27) eski sevgilisi Tayfun A. tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan kadının, hayati tehlikesi sürüyor. Saldırıdan sonra kaçan Tayfun A.'nın arandığı öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında, 27 yaşındaki Özbekistan uyruklu Zarnigov R. eski sevgilisi olduğu belirtilen Tayfun A. (39) tarafından iddiaya göre zorla götürülmek istendi.  Zarnigov R. gitmek istemeyince sokakta tartışma başladı. İkili arasındaki tartışma sürerken Tayfun A. belinden çıkardığı  tabancayla ateş etmeye başladı. Kadın, bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanarak, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan  Zarnigov R.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan Tayfun A.'nın arandığı bildirildi.

Saldırgan Tayfun A.'nın 'Kasten yaralama, yağma, tehdit, şantaj, hakaret, mala zarar verme, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma' suçlarından 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan Zarnigov R.'nin de şantaj ve tehditten suç kaydı olduğu belirtildi.

"ARKADAN 3 EL ATEŞ ETTİ VE KAÇTI"Görgü tanıklarından Fuat Çakır, "Kadınla konuşarak geldi, o sırada tartışıyorlardı. Silahı çıkardı, arkasından kadına 3 el ateş etti. Daha sonra 2 el de arabaya ateş açtı ve kaçtı" dedi.

Esnaf Hava Tonyalı ise "Bir kadının saldırıya uğradığını söylediler, daha önce burada hiç böyle bir olay olmamıştı" diye konuştu. Bir diğer esnaf Erdem Alioğlu ise "Akşam biz kapattıktan sonra olmuş. Biz sadece bekçileri ve polisleri gördük" dedi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bahçelievler'de sokakta eski sevgiliye silahlı saldırı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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