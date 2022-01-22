Bahçelievler'de, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki tekstil kesimhanesinde yangın çıktı. Güvenlik kamerasından yangını görüp müdahale etmeye gelen iş yeri sahibi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Pelit Sokak'ta 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 4'üncü katındaki tekstil kesimhanesi olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kapalı olan iş yerinin sahibi, güvenlik kameralarını incelediği sırada yangını fark etti. Hemen iş yerine giden işyeri sahibi, bu sırada itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sirayet etmeden müdahale ederek kontrol altına aldı. İşyeri sahibi yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi, ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Yangında alt katta bulunan işçi Mehmet Altun, "Biz alt katta çalışıyorduk, kapı sesiyle yangın olduğunu fark ettik. İtfaiye geldi söndürdü. İşyeri sahibi kameradan görüp gelmiş. Üst kat ofis, alt kat kesimhanedir. İçerde işçi yoktu" diye konuştu.

Öte yandan çıkış nedeni henüz belli olmayan yangın ile ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL